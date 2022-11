Luciana Salazar reveló los secretos detrás de su figura

Luciana Salazar cintura.jpg Luciana Salazar contó cuál es su secreto para tener una cintura de 54 centímetros.

"No voy a cambiar mucho más mi cuerpo, pero está bueno porque antes yo estaba casi dos horas en el gimnasio. Ahora estoy con suerte una hora y media como mucho, así que en ese sentido es mucho más productivo", contó la mamá de Matilda. También reveló que focaliza el trabajo "de la cintura para abajo".

"Piernas, hago poco y nada porque no me gusta agrandarlas. Los glúteos sí, a pesar de que muchos creen que al tener mucha cola hay que tener mucha pierna. Lo cierto es que están equivocados. Uno puede focalizar el volumen en un solo lugar", agregó. Y reconoció que evita remarcar "espalda y brazos porque de por sí tengo una genética que apenas hago ejercicio saco mucho músculo, soy muy fibrosa. Entonces tengo que medir eso",

En cuanto a la alimentación, dijo que no come muchas proteínas porque ayudan a sacar músculo y su plan no es entrar en competencias de fitness. "Yo no puedo hacer esas dietas tremendas que hacen todos estos deportistas. La verdad es que yo soy cero dietas. Me gustan mucho los hidratos, y gracias a Dios tengo la suerte de que no me engordan. Curiosamente a mí me hacen mejor los hidratos que las proteínas en mi cuerpo. Es rarísimo, pero es así. Desde ese punto no podría", confesó.

Luciana Salazar.jpg Luli está orgullosa de los resultados de su nueva rutina de entrenamiento.