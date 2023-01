Luis, el rastreador cuando la tecnología no alcanza

Desde aquel día, hace ya nueve meses, Luis Zúñiga no deja de buscarla por distintas zonas de Cutral Co y Plaza Huincul. Cuando termina su diagrama de trabajo, agarra su equipamiento, y se dedica a colaborar en distintos operativos de rescate y búsquedas de personas de forma desinteresada.

Equipamiento Luis Zúñiga rescate y búsqueda de personas

En un primer momento, los rastrillajes fueron en conjunto con la Policía. Comenzaron por la parte oeste de Cutral Co. "Fue un rastrillaje importante cuando recién desapareció la abuela", comentó. Luego, continuó con los rastreos solo y cuando tenía tiempos libres, ahora por el este de Plaza Huincul. Es así como el rescatista va trazando en un mapa propio de los sectores que ya fueron recorridos.

Luis es licenciado en Enfermería y actualmente trabaja en una empresa petrolera en el sector de emergentología. En paralelo a lo que el llamó su "trabajo formal", se dedica al rastreo y búsqueda de personas, su segunda labor. "Yo vivo para esto. Estas actividades las hago por amor a Dios y a mi patria, porque amo mi país, amo a mi provincia, amo Neuquén", dijo apasionadamente.

No tiene ningún tipo de relación con la señora, simplemente había trabajado con un hijo de ella, "pero hace muchísimos años", dijo. Sin embargo, en el momento que fue contactado por la Policía para colaborar, no dudó en ponerse a disposición para ayudar.

Todavía le falta recorrer algunas zonas que las hará caminando por la gran cantidad de piedras que hay en el terreno. Pero eso no lo detiene, ya que un hijo de la mujer buscada, le contó que "la abuelita siempre les enseñaba a ellos cuando eran chicos cómo tenían que guarecerse en caso de temporal, debajo de una piedra, debajo de un arbusto. Las personas que tienen Alzheimer suelen regresar a su niñez, y yo me basó en todo eso, y a partir de ahí surgen los lugares de búsqueda", expresó.

Luis Zúñiga rescate y búsqueda de personas

La última vez que realizó un rastrillaje para dar con la mujer fue el pasado 26 de diciembre con el comisario retirado Domingo Alfaro. En estos momentos, espera con ansias regresar de su trabajo para continuar con el rastreo.

La búsqueda de Isael Garrido es una de las tantas ayudas que brindó el hombre, ya que estuvo presente en otros reconocidos operativos de rescate como el del criancero Sura y del niño secuestrado por el Ruso en Añelo. "Yo estoy a disposición de la sociedad, me avisan y salgo", afirmó Zúñiga a LMN.

Transmitir los conocimientos

Otra de las tareas que realiza en sus tiempos libres es capacitar a pobladores de toda la provincia. En este momento, se encuentra trabajando en conjunto con la Comisión de Fomento de Sauzal Bonito, donde visita a los pobladores vulnerables.

"A los abuelos, los que viven solos, los voy a visitar cuando estoy de franco. Les enseño y les explico que tienen que hacer en caso de que haya un sismo, con mate de por medio y jugando al truco, ellos no se dan cuenta, pero les estoy dando una charla de primeros auxilios", detalló.

Luis Zúñiga rescate y búsqueda de personas

Luego de comentar sobre alguna de sus aventuras, reflexionó: "He pagado un alto precio, no tengo familia, porque me he dedicado siempre a esto. Lo que pasa es que a mi me apasiona tanto, es mi vocación", reiteró.

Finalmente, se ilusionó con la idea de poder colaborar en rastreos, búsquedas y operativos en distintos punto del país. "Yo le apunto a que si me llaman de Misiones, por ejemplo, voy, mientras el trabajo me lo permita. No importa la provincia", concluyó.