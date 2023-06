Luis Juez le pedirá a la Justicia Electoral la apertura de urnas

Mientras el schiarettismo da por cerrado el proceso electoral y se proclamó ganador, el referente opositor mantendrá su postura de esperar el escrutinio definitivo.

tuit Luis Juez apertura de urnas

La diferencia entre Juez y Llaryora es de 57 mil votos con unos 200 mil que faltaron contar en el escrutinio provisorio que se quedó estancado en el 94%. Por el momento, se desconoce la fecha en que finalizará el escrutinio definitivo.

"Vamos a cuidar el voto de la gente hasta que se resuelva la última mesa. Aún así, hay algo que ya está claro: la de JxC es una elección histórica", indicó Brenda Austin, referente radical de Córdoba y candidata a la Legislatura y detalló que faltan cargar 462 mesas en lugares con resultados dispares.

Por su parte, Llaryora había salido a cruzar la postura de Juez: "Es una estrategia. Nunca reconoce cuando pierde. A mi me tocó ganar y me tocó perder. Cuando pierdo, lo reconozco. Pero yo soy una buena persona. La tendencia es irreversible. Algunos no saben perder", dijo el dirigente que responde al actual gobernador Juan Schiaretti.

“Cada mesa que se vaya cargando, cada mesa que va a confirmar que la diferencia se extiende”, indicaron en el entorno del mandatario de Hacemos unidos por Córdoba, quien aseguró que “se le quiere bajar el precio” a la victoria que logró.

Llaryora quedó en una posición incómoda porque asumió que ganó pero, al mismo tiempo no pudo festejar el triunfo y cerrar el ciclo del proceso electoral.