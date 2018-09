Embed

Las imágenes fueron difundidas por “Uniendo Huellas”, una agrupación local cuyo objetivo es cuidar y dar en adopción a perros de la calle y depende de la Municipalidad de dicha localidad.

En el posteo advierten: "Antes que nada, el video contiene imágenes fuertes, que pueden herir tu sensibilidad. Esto pasó en nuestra ciudad. Algún inadaptado, agarró a este perro y le ato la pata, con alambre, a las vías del tren. No hace falta decir como terminó su vida. Suponemos que fué no hace más de 48hs. Estamos muy tristes y con muchísima impotencia. No tenemos palabras para describir lo que sentimos. Necesitamos saber, si alguien vio o sabe algo de esto. Necesitamos que el que hizo esta atrocidad pague !!!!. Angelito, perdón por lo que te hicieron. Descansa en paz".

