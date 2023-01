Macri arma la estrategia del PRO desde La Angostura: recibió a Larreta

Larreta está en carrera por la candidatura presidencial de su partido, que también pretende la presidenta del Pro, Patricia Bullrich. Se espera que la ex ministra de Macri llegue en los próximos días a visitar al ex presidente en su lugar de descanso para decir su parte en la interna. Bullrich estuvo con Macri al regreso del ex presidente de Qatar, adonde presenció todo el Mundial, y antes de que viajara a La Angostrura. También se vio con María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que boya entre Larreta y Bullrich con posibilidades de ir por la Jefatura de Gobierno este año.