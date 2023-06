Macri embistió a Larreta: "No entiendo sus decisiones"

"No entiendo las decisiones que ha estado tomando. O estamos comprometidos con un cambio profundo, rápido y valiente, o no tiene sentido volver al poder" , comenzó diciendo un Macri evidentemente molesto con Larreta.

"Quienes proponen esto no conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque me considero uno más de ellos. ¿Qué tipo de compromiso tenemos para el futuro? ¿En qué valores nos basamos? Lo he dicho y lo reafirmo: 'Somos el cambio o no somos nada'", agregó el expresidente.

En relación al malestar generado por la propuesta de sumar a Schiaretti, expresado por referentes de la coalición opositora como Patricia Bullrich, precandidata presidencial, y Luis Juez, candidato a gobernador de la provincia mediterránea y desde hace años enfrentado al peronismo local, Macri no dudó en afirmar que la idea de Larreta "pone en crisis a todo el sistema de Juntos por el Cambio".

"¿Cómo podemos llegar a un acuerdo con el PJ cordobés si han apoyado casi todas las leyes destructivas?", cuestionó Macri. "Esto debería haber sido planificado y discutido internamente, no una improvisación a solo ocho días de las elecciones".

Por último, insinuó que la razón detrás de estas decisiones de Rodríguez Larreta podría ser el temor a perder en las internas con Bullrich. "Tu sospecha es la misma que muchas personas tienen cada vez más", afirmó en respuesta a una pregunta periodística.