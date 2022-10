Macri lapidario con Argentina: "Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años"

Las declaraciones, que se conocieron por un video publicado por el economista Nacho Bongiovanni en las redes sociales, fueron en el marco de un viaje del ex mandatario al Viejo Continente donde brindó una conferencia en el marco de la inauguración del programa de másteres en Global and Internacional Studies de la Universidad de Salamanca.

Durante una actividad coordinada por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que lidera Vargas Llosa, Mauricio Macri mantuvo el mismo eje discursivo que en la casa de estudios, ratificando que, a diferencia de la historia reciente, “ahora está pasando algo distinto en Argentina”.

Mauricio Macri contra los argentinos

“Aquello que algo siempre se quejó Mario, cada vez que fue (al país), era por qué siempre votábamos los argentinos a los que llevaron desde ese lugar (de economía exitosa en el mundo) a este lugar de decadencia. Tal vez era un prosceso largo y se está viviendo un verdadero aprendizaje”, dijo el máximo dirigente del PRO, en una breve secuencia de poco más de dos minutos.

“Los americanos dicen ‘Learning by doing’ (-en inglés- Aprender haciendo), yo digo que los argentinos hacemos ‘Learning by suffering’ (Aprender sufriendo). Y entró, entró...”, continuó Macri. A raíz de ese largo ciclo político que considera como “fracaso”, el ex presidente volvió a afirmar que “está muy sorprendido” y “contento” con lo que está pasando en el país.

Macri. Vargas Llosa. España.

“Puse 18 años de mi vida en mi amor por la política en Argentina. Le traje un enorme daño a mi familia, porque el kirchnerismo, como todos los populismos, es salvaje. Los atacó sistemáticamente hasta demolerlos económicamente. Eso me llevó hasta enfrentamientos muy grandes con mi padre, que en paz descanse”, dijo en el video.

Más allá de las duras críticas, Mauricio Macri se mostró confiado en que se está produciendo un giro en la situación política, “creo que vienen 20 años de crecimiento en Argentina como tuvimos al principio del otro siglo. Argentina va a volver a tomar el rumbo de la sensatez, la cultura del trabajo y la meritocracia que son los valores que se fundan en la libertad”, concluyó.