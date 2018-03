Macri presentará hoy el proyecto para pedir el salario igualitario

Pese a que aún no se conoció el proyecto completo, se conoció que la idea era trascendió que incluiría a los privados. Las empresas con más de 200 empleados estarían obligadas a informar la escala de sueldos que pagan y a igualar lo que perciben hombres y mujeres de igual rango.

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellas. El salario igualitario tiene que ser una realidad en todo el país", afirmó Macri.

Además, insistió en que el Gobierno impulsará la ampliación de licencias por fertilización asistida, adopción y paternidad. "Queremos estar cerca en los primeros días. Es fundamental si queremos avanzar hacia una crianza compartida", señaló.