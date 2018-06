Se trata de Fernando Encina, de 20 años, quien partió hace un año desde esa localidad cordillerana con destino a Bolivia. "La última vez que se comunicó conmigo fue vía messenger el 3 de mayo. Me dijo que estaba en el Parque de Mayo de San Juan vendiendo pulseritas y que al día siguiente me iba a contactar. No tuve más noticias y no sé qué pudo pasar", sostuvo su madre, Miriam Lienan de Junín de los Andes.

Dijo que el joven hacía pulseras para solventar los gastos para las comidas como así también trabajos o changos en asilos de ancianos.

"Ya hizo un mes y lo más que ha tardado en comunicarse con la familia son 10 ó 15 días. O me avisa que estará en un lugar sin señal. Antes de viajar a San Juan estuvo en la casa de un amigo que se puso en contacto conmigo y me dijo que lo habían robado saliendo de Bolivia. No le dejaron ni la documentación ni el celular pero que no me avisó para no preocuparme", relató la mujer.

Ante esa situación, su amigo de Jujuy se ofreció a pagarle el viaje a la capital neuquina pero no quiso endeudarlo y sólo accedió a uno que lo acercara a San Juan.

Miriam contó que los amigos buscan noticias de Fernando a través de las redes sociales mientras ella el pasado sábado radicó la denuncia de su desaparición en la comisaría de Junín de donde son oriundos.

"Se cumplió un mes de la última vez que se contactó. Me figura el último mensaje en messenger a las 20.10. No sé qué le pudo haber pasado", agregó la mamá.