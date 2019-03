"Tengo un desgaste f√≠sico, ps√≠quico y econ√≥mico por todo lo que es esto implica. Ped√≠ ayuda para pagar un alquiler, para tener un lugar donde poder ir a pegarme un ba√Īo, a descansar porque estoy las 24 horas en un hospital", se√Īal√≥ Adelina.

Pero con el paso de los d√≠as, dijo que desde esa cartera le indicaron que "para ellos era mucho el presupuesto de unos 20 mil pesos por mes. Dicen que es mucho cuando hablan de millones y de inaugurar canchas que no s√© si mi hijo va a poder disfrutar alg√ļn d√≠a. Me indigna".

La madre de Facundo, quien cumpli√≥ 23 a√Īos el pasado 13 de enero, sostuvo que su hijo "cl√≠nicamente est√° bien" pero no habla, sino que balbucea, no come por s√≠ solo, no puede tomar agua por v√≠a oral, y tiene un bot√≥n g√°strico. Se comunica con su madre a trav√©s de la mirada o los quejidos por el dolor.

Adelina era el sost√©n econ√≥mico en su casa hasta que el pasado mi√©rcoles renunci√≥ dado que deb√≠a repartir el tiempo entre cuidar a su hijo en Neuqu√©n, viajar a Pic√ļn para ir a trabajar a Choc√≥n Medio para hacer labores de maestranza.

Dijo que el √ļnico ingreso con el que cuenta es de una ayuda social que pas√≥ de 5 mil a 11 mil pesos pero que no le alcanza para poder pagar un alquiler en esta ciudad.

"Estoy en cuatro paredes pasando necesidades con mi hijo. Es muy doloroso. Se llenan la boca hablando de millones, yo estoy luchando por mi hijo, pero hay otras personas que la están pasando peor en la provincia y me duele", agregó angustiada la madre.

En diálogo con LM Neuquén, Héctor Sánchez, director de Buenos Prácticas de la Subsecretaria de Derechos Humanos, explicó que siempre estuvieron a disposición de la familia de Facundo desde el primer momento.

En ese sentido, remarc√≥ que se hicieron los informes necesarios para dar la contenci√≥n necesaria, se evit√≥ el traslado a Cutral Co, se le consigui√≥ una silla de ruedas, que sirvi√≥ en un primer momento para asistir al paciente y se design√≥ un acompa√Īante.

Por su parte, Emilce Troncoso, subsecretaria de Familia, detalló que cuando se planteó la necesidad de un alquiler desde la provincia aprobaron el pedido y consiguieron un departamento con las características requeridas.

"Sólo falta que Adelina se acerque a firmar", indicó y agregó a LM Neuquén que el inmueble está a disposición, cerca del hospital para que ella pueda estar cerca de su hijo.

