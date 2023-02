Neuquén La Mañana alimentos Madre de siete hijos denunció a su ex por alimentos, pero la Justicia le dijo que no

Una mujer de Cipolletti denunció a su ex marido en reclamo de aportes de manutención, pero obtuvo respuesta negativa. Ella sufre enfermedades y él es jubilado.







Una mujer de Cipolletti demandó a su ex pareja para que se fijen alimentos después de separarse de hecho y divorciarse. Tras la contestación de la demanda y el ofrecimiento de prueba el pedido fue rechazado porque se consideró que no había una desigualdad real entre los ex cónyuges. La defensa pública asistió tanto a la demandante como al demandado.

Con el patrocinio de una defensora pública, la mujer presentó una demanda pidiendo que se fijen alimentos a su favor por parte de su ex pareja. Mencionaba que no contaba con ingresos más allá de una pensión no contributiva por ser madre de más de siete hijos y que padecía una enfermedad debiendo afrontar tratamientos médicos con la correspondiente compra de medicamentos.

Adujo además que si bien había trabajado durante la vida en pareja lo había hecho sin registrar por lo que no tenía aportes previsionales y eso le impedía acceder a una jubilación.