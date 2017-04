Magui se desentiende

El rumor viene circulando desde hace un largo tiempo y los protagonistas ya se encargaron de desmentirlo en varias oportunidades. Sin embargo, ante la insistencia de los medios, Magui habló en el ciclo radial de Catalina Dlugi y sentenció: “Adrián no es mi novio, para nada, y me da miedo que este rumor me perjudique laboralmente”. Es que Bravi tiene ganas de trabajar en Pol-ka desde hace un largo tiempo y hasta se presentó en un casting para la nueva ficción que tendrá como protagonista a Julio Chávez. En ese momento, y según relató, se cruzó por primera vez con Suar.

Sobre el rumor de que se habría sometido a una operación de nariz para cumplir con un fetiche del gerente de programación de El Trece, Magui aseguró: “Es muy loco y muy machista que piensen que uno se va a cambiar la cara a pedido de un hombre”. Según ella misma comentó, la cirugía se la realizó porque se le “dificultaba respirar”. Agregó que la operación también tuvo un fin estético: “30 años con la misma nariz... era hora de cambiar”.

No se cruzaron: Magui explicó que vio una sola vez en su vida al gerente de programación de El Trece.

Respirar mejor: La morocha comentó que la cirugía de nariz está relacionada con problemas respiratorios.

Soltera y sin apuros

La bailarina hace más de un año que está soltera luego de terminar una larga relación, pese a que se la vinculó en reiteradas oportunidades con el Chino Darín. “No me gusta mucho estar sola, soy una chica que siempre ha estado de novia”, explicó la morocha sobre su vida sentimental, y continuó diciendo: “Estoy sola, sin apuro y estoy bien así. Me mudé hace poco, había tomado esta decisión de solucionar el tema de mi nariz y fueron momentos muy míos. Recién ahora puedo decir que estoy con ganas de estar en pareja o conocer a alguien”.