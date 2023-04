Majo Prunetti, campeona con Boca: "Es un orgullo enorme vestir esta camiseta"

Majo tiene 23 años, es oriunda de Picún Leufú y llegó al Xeneize hace 6 años, aunque recién esta temporada fue parte de la rotación del equipo campeón. “Esta Liga es la primera que juego con Boca y por suerte me tocó ganar. Hicimos un gran campeonato aunque fue durísimo. Tuvimos altibajos y en el torneo no fuimos muy regulares. Esta Liga fue muy pareja y a veces se nos complicaban las cosas”, afirmó Prunetti.

María José se marchó a Buenos Aires a sus 17 años, apenas terminó el colegio secundario. “Vine a jugar a Boca porque los técnicos me habían visto jugar y me llamaron. Ya había arrancado a estudiar en Neuquén pero fue una decisión de último momento, cuando mi papá me dijo que me habían llamado de Boca ni lo dudé”, comentó.

Sus primeros meses en el Xeneize no se dieron de la mejor manera, la receptora/atacante arrastraba una lesión desde su Picún natal. “Venía arrastrando una lesión cuando llegué al club que me complicó un poco las cosas, me operé del hombro ese mismo año y estuve 10 meses rehabilitándome. El club me acompañó en todo ese proceso e hicieron que esos meses sean llevaderos. Después volví a los entrenamientos y a integrarme al equipo”, relató.

Prunetti pasó por el seleccionado neuquino, con el que participó en los Juego de la Araucanía. La temporada pasada jugó en Atenas de la provincia de Córdoba y hasta disputó partidos en el seleccionado nacional.

“Cuando dejé Neuquén no me imaginé todo esto, ni siquiera un poco. La vida te va llevando por distintos lugares y te tenés que dejar sorprender. La verdad que Boca te deslumbra, te abre un montón de puertas y te da un montón de oportunidades. Poder formar parte de este equipo, lograr todo lo que logramos, entrenar como entrenamos es algo que uno siempre lo sueña. Es muy difícil que se haga realidad”, repasó la jugadora sobre su trayectoria.

Prunetti está en el club de sus amores, porque desde niña es hincha de Boca, algo que se intensificó cuando se vistió de azul y oro. ”Significa mucho para mí, es mi primera Liga campeona con Boca. Es un orgullo y un placer enorme vestir esta camiseta. Amo estos colores y estoy muy feliz de atravesar este momento. Mi paso por Boca me llena de orgullo y representar a Picún y a Neuquén es lo que me incentiva cada día a seguir”, concluyó.

Entrevista: Juan Pablo Andrez