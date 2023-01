"Mal de la garrapata": las veterinarias neuquinas no paran de atender casos

En Neuquén el problema no es una novedad. Un grupo de profesionales consultados por LMNeuquén coincidieron en señalar que las enfermedades ocasionadas, principalmente por tres tipos de parásitos (Ehrlichia, Hepatozoon y Babesia), son habituales y más en verano. Algunos especialistas, incluso, sostuvieron que se está registrando un pico de casos en esta temporada estival. Más allá de eso, todos remarcaron la importancia de trabajar en prevención y de la desparasitación dado que los cuadros ocasionados son graves y pueden conducir a la muerte, si no existe un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo.

SFP Perros garrapatas veterinarias (19).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Cuando abrimos la veterinaria, el año pasado, nos encontramos con la consulta de los pacientes por una situación determinada y terminamos encontrando en el trascurso del periodo de observación, unas 48 horas después de esa primera atención, con situaciones de decaimiento, falta de apetito, fiebre y otras cuestiones con las que no había ingresado", recordó.

"Puntualmente nosotros teníamos la posibilidad de hacer una prueba diagnóstica rápida tomando una gotita de sangre de la oreja. Al teñirla y llevarla microscopio nos encontrábamos con hemoparasitosis: Ehrlichia, a la cabeza, seguido por Hepatozoon y Babesia. Hoy por hoy, a un año de estar trabajando, nos encontramos con la misma situación. Lo que tienen en común todos estos perros es el antecedente o la presencia actual de garrapatas sobre la superficie del cuerpo. Para un promedio de diez consultas al día, más o menos un 70 u 80 por ciento de los pacientes, pueden estar infectados. La cantidad de casos es elevada", sentenció.

Síntomas

La especialista puntualizó que la Ehrlichia afecta a los glóbulos blancos en general, mientras que el hepatozoon solo a un grupo de estos - los neutrófilos-, dando lugar a "un cuadro inflamatorio muy doloroso". En tanto, que la Babesia, deteriora los glóbulos rojos, generando un proceso anémico severo en el animal. Los síntomas en el primer caso son falta de apetito, fiebre, pérdida de peso y predisposición a hemorragias. También puede producir aumento del tamaño de los ganglios, conjuntivitis y en ocasiones problemas nerviosos, como convulsiones

"El decaimiento y la falta de apetito son motivos suficientes para una consulta", indicó Pino, agregando a la lista de síntomas fiebre mayor a 38 grados. "También se le pueden poner azules los ojos, estornudar con sangre o sangrado nasal. Si aparecen estos signos deben concurrir a la consulta", manifestó y agregó que la nutrición, el abandono, la falta de vacunación, el moquillo puede despertar enfermedades cuando mal del parásito está latente.

SFP Perros garrapatas veterinarias (11).JPG Sebastian Fariña Petersen

A partir de ese panorama, tanto en Pulmahue como en otras veterinarias neuquinas son habituales las muestras sangre periférica, que puede tener un costo de mil pesos. "Si en frotis no vemos ningún hemoparásito, no podemos llegar a la conclusión de que no hay porque puede ser que la carga sea baja y que no la hayamos podido detectar. En ese caso, sugerimos una prueba serológica que es cara, lamentablemente. De costo a nosotros nos sale 4.500 pesos", contextualizó.

"Nos ha pasado que esa prueba nos da erróneamente positiva porque detecta también el producto de la inmunización contra el parásito en los perros que han pasado o que estén en tratamiento", comentó dando cuenta la complejidad del asunto y ponderando el valor de la atención clínica y el criterio del profesional para diagnosticar y resolver la situación de manera efectiva.

"Acá lo importante es remarcar que la gente tiene que desterrar la creencia o la idea de que es normal que los perros tengan garrapatas o que las garrapatas son inocuas. Hay que redoblar los esfuerzos de concientización para los perros estén lo más libres de garrapatas que se pueda y que tienen que incorporar la sanidad del ambiente como parte del tratamiento", destacó y agregó que es fundamental que quien lleve al perro al veterinario sea la persona más cercana al animal y que conozca sus rutinas diarias.

"Hace seis años atrás no era común encontrarse con esto. Todo surgen del tránsito de animales a nivel nacional e internacional que tiene la provincia de Neuquén. Y cada año es peor. Este año hay más casos e incluso perros que se mueren porque vienen con una anemia o una patología muy avanzada porque no se detectó a tiempo y el tratamiento llegó tarde", señaló.

SFP Perros garrapatas veterinarias (6).JPG Sebastian Fariña Petersen

"El nivel de mortalidad, si el dueño no lo trata, es elevado. Afortunadamente no tenemos muchos casos en la veterinaria porque los propietarios se comprometen con el cuidado del perro", dijo. "Esto no debería terminar con la muerte del animal porque los tratamientos que hay disponibles son muy efectivos. Solo hay que llegar a tiempo y evitar las garrapatas", subrayó.

Desparasitar y tratar los ambientes

Según explicó Pino, la pipeta y la pastilla son los métodos más efectivos para eliminar garrapatas de los perritos. "Son productos de depósito que duran de 25 a 30 días, si bajamos la carga de garrapatas en el ambiente. La pastilla es altamente efectiva porque en media hora tenés el principio activo aplicado en la superficie del perro y los ácaros empiezan a caer como moscas. El proceso de la pipeta lleva, al menos 24 horas", diferenció y agregó que otro tratamiento posible es el baño de remojo una vez por semana.

"Nosotros siempre le explicamos que, con esos métodos, por si solos, no alcanza. También hay que tratar el ambiente y fumigar al menos una vez por semana, para cortar el ciclo de la garrapata", remarcó la veterinaria.

"Yo siempre remarco que no lo hagan con Fluido Manchester. Ese producto es apropiado para bajar las cargas virales y bacteriana", dijo haciendo alusión al químico más mencionado por los familiares de los perros que atiende en su local.

SFP Perros garrapatas veterinarias (23).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Para bajar la carga de ácaros y de insectos se requieren compuestos con piretroides u organofosforado. Este tipo de productos a veces dan miedo porque se utilizan para fumigar los campos y son altamente tóxicos. Pero hoy por hoy, son productos de dilución que vienen adecuados para remojar superficies. Yo siempre explico que la toxicidad de estos productos está, pero está mientras estén húmedos o mojados. Una vez que se secó, la toxicidad desaparece, al igual que el poder residual", sostuvo, para luego recomendar que antes de hacer este tipo de limpiezas en las casas, es fundamental que las personas se saquen dudas y consulten con su veterinario.

"Siempre hay que recordar que, mientras estén húmedos los ambientes no tiene que haber animales ni niños que puedan posarse -por ejemplo- sobre el piso y que puedan humedecer sus manos o sus patas y llevárselas a la boca", advirtió y recalcó que no hay que medicar a los animales con fármacos para las personas. "Hay personas que le dan un ibuprofeno porque los ven decaídos, por ejemplo. De esa manera, solo agregan un problema de intoxicación", añadió.

Pino aclaró que la cura contra garrapatas no deja inmunidad. "Si sigue estando en contacto con garrapatas con estos parásitos, eventualmente puede caer enfermo por mismo.

¿Qué pasa con los gatos?

"No es que los gatos no se puedan infestar, pero la garrapata no es un parásito externo que tenga afinidad por los felinos", explicó Pino.

"Si la tienen, es porque el gatito está inmunosuprimido. Por eso es muy difícil que enferme a un gato, tienen que existir otras situaciones que den lugar a esa situación. La pulga es el parásito externo más común en el gato", agregó la veterinaria.

¿Los hemoparásitos afectan a las personas?

"Nosotros no tenemos informado o actualizado que los tres hemoparásitos mencionados se hayan transmitido a personas. Si sucede es porque la persona tiene contacto directo con la garrapata. De hecho, nosotros no hemos visto ningún caso", remarcó la veterinaria.

"Enfatizamos que el problema es la garrapata, no el perro. Básicamente remarcamos eso porque no queremos que suceda como en la pandemia que mucha gente abandonó gatos porque se decía que los gatos tenían COVID o que podían transmitirlo. En ese marco, queremos llevar tranquilidad porque el problema no es el perro, son las garrapatas. Los hemoparásitos son inyectados al torrente sanguíneo en el momento que la garrapata está alimentándose, es decir, mordiendo, chupando sangre", sostuvo.

SFP Perros garrapatas veterinarias (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

Al respecto, la subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli, llevó tranquilidad, al expresar: "No hay registro en toda la provincia de Neuquén que un humano se haya enfermado con hemoparásitos transmitidos por garrapatas. Hay que recordar que no todas están infectadas y hay que tener mucha mala suerte para que una garrapata infectada justo te muerda a vos. La incidencia es ínfima, nada para alarmar", señaló, por su parte,

"En Bienestar animal tenemos 70 perros y solo uno con este tipo de patología. Y está medicado. Nosotros llevamos 88 mil animales desparasitados en la ciudad y continuamos con las campañas. Nosotros siempre recordamos la importancia de los controles y la desparasitación, en todas las campañas, en las escuelas y con los cuidadores", destacó la funcionaria.