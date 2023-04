Maletti: "Hay que poner en valor a las organizaciones sociales"

Bien, con mucho trabajo, con mucha expectativa. Hablando con los vecinos y vecinas, recorriendo, caminando.

¿Qué es lo que necesita Neuquén más urgente?

Como urgencia dos cosas. Una achicar la brecha que hay en Neuquén, tenemos dos Neuquén hace mucho tiempo. Tenemos un 40% de pobres en una ciudad muy rica y hay que bajar los impuestos. Tenemos por nuestros recursos que son de todos los neuquinos, un ingreso y un presupuesto abultadísimo en Neuquén capital y claramente hay un desenfoque en las prioridades. Están mal utilizados los recursos porque si no no se entiende las desigualdades que tiene Neuquén. Hay que llevar los servicios, servicios básicos a 20 cuadras de del centro hay barrios que no tienen acceso al gas.

Cecilia Maletti 04-.jpg

¿Y por qué pensás que no lo tienen? ¿Cuál es el inconveniente de la gestión?

Yo creo que es un es un desenfoque en las prioridades digo que hay un montón de presupuesto volcado a la obra pública, pero hay que hacer el presupuesto conversando con los vecinos y viendo qué necesita cada barrio, hay que hacerlo con los vecinos. Entonces, el presupuesto se vuelca a cada uno de los barrios entendiendo cuál es la necesidad de cada barrio. Porque si no, no vamos a salir de esta. Necesitamos llevar los a servicios básicos como prioridad y hacer un Neuquén integral.

Digo eso va a cambiar la cara de Neuquén porque claramente tener dos Neuquén lo que haces es tener una permanente tensión entre distintos sectores. Y eso tiene que ver con la redistribución del presupuesto. Los sectores que se benefician siempre son los mismos.

Vos hablás de bajar los impuestos ¿Cómo te parece que la Municipalidad podría hacer eso?

Lo primero que hay que hacer es beneficiar a los vecinos y vecinas, a la gente que vive en Neuquén. Hay que hablar con las empresas para que bajen su tasa de ganancia y después hay que usar los recursos. Si hay que subsidiar, hay que usar los recursos. Neuquén tiene mucho dinero, tenemos un presupuesto de 50 mil millones de pesos y tenemos el Neuquén capital, unos 400 mil habitantes más o menos. La Matanza tiene un presupuesto de 60 mil millones de pesos con casi dos millones de habitantes. Claro, obviamente tiene un montón de pobreza, Neuquén también. Ahora tenemos casi el mismo presupuesto, entonces hay una inequidad en dónde llegan los recursos. Esa es nuestra visión de ciudad y porqué participamos también en política porque tenemos pleno convencimiento de que los recursos tienen que estar repartidos para ser un Neuquén más justo.

De ser intendenta, ¿Mantendrías el nuevo sistema de colectivos?

El sistema nuevo colectivo consideró que hasta ahora fue una lavada de cara. Por supuesto, hubo una discusión profunda, pero creo que faltó más profundidad en la discusión del nuevo sistema de transporte. Tenemos un boleto carísimo, y me parece que hay que encarar el tema de discutir el ingreso que viene para los subsidios a Neuquén, hay que federalizar ese ese subsidio.

El AMBA se lleva el 80, 85% de los subsidios nacionales y entonces debería ser prioridad de del intendente de Neuquén, el actual y, en el caso de que nosotros accedemos a la intendencia lo vamos a hacer, de darle prioridad de que los subsidios sean mayores para poder bajar el boleto del colectivo.

Un boleto de colectivo a 130 pesos en la realidad que vivimos es casi inaccesible, un comerciante que trabaja doble turno, tiene de mínima cuatro boletos de colectivo por día, bueno. Bueno, se hacen más de 10 mil pesos por mes que se tiene que destinar al transporte público.

¿Habría que bajar la tarifa?

Sí, hay que bajar la tarifa de colectivo.

Cecilia Maletti 02-.jpg

El tema de los baches es otra necesidad de la que hablan los vecinos y vecinas, ¿Cómo lo solucionarías?

Tiene que ver con el contrato de concesión del EPAS para el que nunca hubo voluntad política de firmarlo. Mientras sigamos teniendo por abajo la ciudad con los caños en mal estado, vamos a seguir teniendo problemas de baches y por supuesto que lo podemos solucionar en lo inmediato o darle una lavada de cara con el asfalto, pero eso es un problema mucho más profundo.

Hay que firmar el contrato de concesión del EPAS, hay que ver cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno, el EPAS y el Municipio, poner sistemas de controles. Po ahora estamos como en un gris. Hay que rever el marco regulatorio que está viejo, tenemos una ciudad diferente a cuando se firmó el marco regulatorio, entonces el tema de los baches es más profundo, eso es como la superficialidad, sino hay un contrato de concesión firmado, donde se puedan claramente ver cuáles son las inversiones que tienen que hacer la ciudad, cuáles son las inversiones que tiene que hacer la empresa es muy difícil abordar el tema, entonces lo primero que hay que hacer es firmar el contrato de concesión del EPAS.

En esta disputa electoral uno de los competidores es el actual intendente. ¿Qué opinión te merece la gestión de Mariano Gaido?

El presupuesto que tiene la intendencia es abultadísimo y consideramos que está desenfocado en las prioridades. 50 mil millones de pesos deberíamos tener una ciudad de mínima donde todos los habitantes puedan comer las cuatro comidas al día, y eso no es así.

A 20 cuadras del centro tenemos barrios que no tienen acceso al gas, a 30 cuadras, en la meseta, hace 30 años que esperan el agua potable. Entonces me parece que hay cosas que se han hecho bien, que ha continuado cosas de Horacio Quiroga y que está bien, pero que siempre se está gobernando para los sectores que mejor viven y nos parece que hay que modificar la lógica de lo que es gobernar. Hay que gobernar para el pueblo, hay que escuchar a los vecinos y vecinas y hay que achicar la brecha.

Me parece que el presupuesto tiene que ser redistribuido. Las políticas de género, las políticas de diversidad, de derechos humanos, quedan en en palabra muerta. No hay políticas o políticas inexistentes para cultura. Hay muchos comercios que han cerrado, hay que rever todo eso, porque tenemos un presupuesto que da para tener una ciudad mucho más planificada y mucho más integrada de la que tenemos hoy con el presupuesto que tenemos.

Cuando te describís, te definís como feminista. Teniendo en cuenta esa apreciación, ¿qué políticas públicas tenés pensadas en cuestión de género?

Las políticas públicas no tienen que ser políticas aisladas, porque si no queda esto en letra muerta. Cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, hablamos de profundidad de lo que significa la perspectiva de género. Digo mirar a la ciudad con perspectiva de género y hacer todo un trazado transversal. A cada una de las políticas, pensar en el colectivo con perspectiva de género, pensar el acceso, la llegada a la escuela de las niñas y niños con perspectiva de género, la iluminación, las paradas de colectivo, los horarios, las frecuencias y el desmalezamiento de los espacios, la generación de nuevos espacios.

Las mujeres víctimas de violencia que puedan ir a la comisaría y que le puedan tomar la denuncia con empatía. Hay que hacer todo un trabajo articulado con las distintas áreas municipales y con las distintas áreas provinciales. Hoy tenemos un 148, que es nuestra única política pública provincial, completamente desmantelado, precarizado, entonces hay que poner en valor todo el trabajo que se viene haciendo desde las organizaciones sociales. Hay que poner en valor las organizaciones sociales que vienen haciendo un trabajo y vienen estando donde el Estado no está. Con cualquier gobierno en la cabeza, ausencia absoluta, entonces las organizaciones sociales en nuestro gobierno van a cobrar excepcional relevancia porque están en el terreno, porque acompañan, porque están ahí, necesitamos eso, gente que esté ahí y que se sume a un proyecto político.

¿Estarías de acuerdo en hacer un estadio de fútbol en la capital?

Lo que estoy de acuerdo es con mirar a Neuquén con visión de 30 años, no gobernar para para 4 años, sino tener una visión a más futuro y pensar en Neuquén con un crecimiento que se expande, me parece que hace falta que Neuquén tenga un estadio, que tenga un teatro de artes municipal, que tenga un lugar para esparcimiento.

Ahora, siempre y cuando en forma paralela, o en primaria instancia se tome que Neuquén tiene que pegar un salto en la calidad de vida de los sectores más humildes. No podemos tener un estadio al lado de un barrio donde los nuestros niños no comen las cuatro comidas, donde los niños juegan en plazas que son de tierra sin juegos. Donde hay una un desequilibrio y una inequidad que está a la vista. Sí me parece que tiene que tener un estadio, pero previamente hay prioridades que tienen que estar trabajadas y saldadas. Hay un saldo de más de 30 años de vecinos que no tienen acceso al gas. Eso no puede pasar en una ciudad que quiere tener un estadio.