Mamá de Mérgola: "Me lo devolvieron quemado y en un cajón"

“ Mi hijo estaba cumpliendo con su pena. Me lo tenían que devolver rehabilitado, no todo quemado dentro de un cajón ”, afirmó totalmente indignada Nancy, la mamá de Maximiliano Mérgola, el joven condenado por homicidio que murió tras un incendio, en un escenario poco claro, en el pabellón 6 de la cárcel de Parque Industrial .

El joven cumplió dos años de la condena en la U22 de Cutral Co, pero debido a la distancia con su familia y principalmente su hija, solicitó el traslado a Neuquén, pero con una condición: no ir a la U11.

“Él en Cutral Co tenía 9 de conducta y 9 de concepto. Estaba haciendo letra porque quería recuperar su vida. Nos pidió que hiciéramos gestiones para que lo trasladaran a Neuquén para estar más cerca nuestro y de su hija”, confió Nancy.

La mamá del joven fallecido explicó: “no quería volver a la U11 porque había gente, por viejas rivalidades, que lo quería dañar. Por eso pedimos que lo mandaran a la U12 en el San Lorenzo”.

“El domingo 28 de agosto nos llamó alterado porque lo habían trasladado a la U11. El otro chico que murió, Herrera, fue quien le prestó el celular. Con Herrera se llevaba bien porque se conocían de Cutral Co, incluso nosotros tenemos diálogo con la madre”, aclaró Nancy.

“El lunes, mi hijo estaba desesperado. Le pidió al padrastro que por favor hiciera algo para que lo sacaran urgente de ahí porque lo iban a matar. Nosotros habíamos pedido que por resguardo físico no lo trasladaran a la U11 y lo llevaron igual”, agregó la mujer.

Lo cierto es, que 48 horas después, Maximiliano Mérgola entraba en grave estado al hospital Regional y el sábado pasado murió alrededor de las 20:30. En definitiva su muerte fue una profecía cumplida.

“¿Qué autoridades judiciales y penitenciarias ordenaron ese traslado? No entendieron lo que habíamos pedido. Para nosotros liberaron la zona para que agredan a nuestro hijo”, criticó duramente Nancy.

“Hasta ahora, a nosotros nadie de la cárcel ni de la Justicia nos ha llamado para darnos alguna explicación. Lo poco que sabemos es por los medios. Es vergonzoso lo que nos hacen. Por eso salimos a pedir Justicia y hablo ahora porque recién el miércoles me entregaron a mi hijo todo quemado adentro de un cajón. Así no me lo tenían que devolver”, aseguró Nancy llorando.

Ahora, la familia de Mérgola se presentará con su abogado, Elio García, como querellantes en la causa.

“El Estado se tiene que hacer cargo de todo lo que le hicieron a mi hijo”, concluyó la mujer.

La muerte de Herrera y Mérgola puso en evidencia que la Policía no está capacitada para rehabilitar a las personas privadas de la libertad. El Estado está muy lejos de cumplir con la ley 24.660, pero nadie hace nada, porque los presos a esta sociedad no le importa, motivo por el cual los dejan dentro de las cárceles que son depósitos de humanos.