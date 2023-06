Manchester City, con Julián en el banco, se consagró campeón de la FA Cup

El exatacante de River no sumó minutos en el juego decisivo aunque sí tuvo un papel protagónico camino a la final con cinco presencias y tres goles (2 a Burnley y uno a Chelsea). También es campeón aunque no haya estado hoy, el ex Vélez, Máximo Perrone, quien sumó algunos minutos en la FA Cup cundo ingresó en el partido antes el Bristol City en los octavos, sobre el final, en lugar de Bernardo Silva. Un par de minutos le alcanzaron para sumar otro título.