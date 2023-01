Manejaba borracho y se resistió a la policía en los controles

En relación al resultado más alto de alcoholemia positiva, el funcionario detalló: "Era un joven que conducía un vehículo en la zona oeste cerca de las 2 de la madrugada. 2,69 gramos de alcohol por litro de sangre es un valor altísimo. Un verdadero riesgo para los peatones y para el propio automovilista, que además fue un verdadero dolor de cabeza. No quería bajarse del auto, complicó el procedimiento del operativo, puso mucha resistencia por lo que tuvo que intervenir la policía. Situaciones que no queremos llevar adelante en un operativo".

Control de alcoholemia.

"Si una persona consume alcohol y es detectada en un control, sea como sea, lo vamos a sacar de la vía pública", recalcó. "Nuestra función es trabajar sobre acciones preventivas, el riesgo y, por supuesto, en el cumplimiento de las ordenanzas de Alcohol Cero al volante", sostuvo el titular del área de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, en diálogo con LU5.

"Se le retuvo el vehículo, se le labraron las actas y se le retiró la licencia de conducir. Además de tener que hacer el curso de reeducación vial, tendrá que afrontar una multa importante", agregó sobre el procedimiento que se llevó adelante y las consecuencias de la infracción.

En cuanto a la retención de los otros vehículos, Baggio postuló: "Se dan diferentes situaciones. La más importante es por el consumo de alcohol. Ahí no hay posibilidad de que el vehículo no sea removido y secuestrado. Después hay situaciones que se pueden subsanar en el lugar. Cuando no es posible, se retiene el vehículo. Por caso, la falta de licencia de conducir, de seguro, alguna modificación del vehículo que lo haga impropio para la vía pública, faltante de documentación registral del vehículo y otros aspectos contravencionales que se evalúan en el lugar".