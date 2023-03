Manes dijo que le hubiese "encantado" estar en el lanzamiento de Morales

De hecho, Manes participó este jueves de un encuentro sobre Vaca Muerta que se realizó en el casino Magic de la capital provincial. Luego, al ser consultado por LMNeuquén, el legislador señaló: “Me hubiese encantado acompañarlo, pero tenía este compromiso en Neuquén con la fundación Fundar. No recibí ninguna invitación formal, quizá en el grupo de diputados me invitaron, pero los chats son tan fluidos que quizá me perdí la invitación desde el lugar de los diputados radicales”. Indicó que “a nivel personal no recibí la invitación, aunque de haberla recibido estaba agendado lo de Neuquén desde hace mucho tiempo”.