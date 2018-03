Manoseo polémico

En Robin, la biografía escrita por Dave Itzkoff, periodista de The New York Times, Pam Dawber aseguró que detrás de la frescura del protagonista de Patch Adams y Jumanji se escondía alguien que acosaba permanentemente a sus colegas mujeres. La actriz de 66 años precisó que Williams les agarraba la cola y los senos constantemente a ella y a sus compañeras, además de desnudarse frente a ella y pasearse por el set sin ropa.

“Me hizo las cosas más asquerosas, aunque nunca me sentí ofendida”, sentenció la intérprete de Mindy, una humana que se hacía amiga del alienígena Mork, encarnado por Williams.

“Él te miraba, muy juguetón, como un cachorro. Y de repente te agarraba un seno y salía corriendo. De alguna manera se podía salir con la suya. Eran los años setenta, después de todo”, justificó. “Probablemente les hizo eso a muchas personas, pero era divertido. De alguna manera, él tenía esa magia. Si lo escribes, obvio que suena demoledor. Pero de alguna forma él tenía esa cosita inocente”, añadió.

Si bien el director de la ficción, Howard Storm, confirmó que esos episodios existieron, señaló que no había nada lascivo en la mente del actor. “Era sólo Robin haciendo de Robin, y creía que podía ser gracioso”, argumentó. “Él podía estar recitando un párrafo y en el medio se daba vuelta y agarraba el trasero o un seno de Pam. Yo le decía que eso no estaba en el guión y él me respondía ‘Oh, okey’”, recordó Storm.

Williams se suicidó el 11 de agosto de 2014 tras enterarse que padecía párkinson y otra enfermedad que le produciría demencia a largo plazo.