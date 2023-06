Manu Urcera pone primera en una nueva fecha del TC Pick Up

Este fin de semana, el piloto cipoleño Manu Urcera vuelve a poner primera en el campeonato más jóven de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), ya que se llevará a cabo la quinta fecha de las TC Pick Up en el autódromo de La Plata, lo que será además el regreso al Roberto Mouras para la categoría, luego de haber pasado por el asfalto del circuito de Viedma, donde hubo podio para el rionegrino.

En la antesala de un nuevo fin de semana de actividad para el actual campeón del Turismo Carretera, cabe repasar los horarios para seguir de cerca al piloto regional. Primero que nada, tendrá lugar la práctica libre, la única que suele haber en las Pick Up, a partir de las 11:00 hs de mañana, sábado 3 de junio, y que se dividirá en dos grupos de 20 minutos cada uno. Posteriormente, cerrará la jornada de acción la clasificación para las series. La prueba cronometrada estará dividida en cuartos y tendrá inicio a las 15:17 hs., según el cronograma de la ACTC, y terminaría a las 15:47 hs.

Manu Urcera cuenta con 98,5 puntos en el campeonato de TC Pick Up y se encuentra a 43 del líder, Juan Pablo Gianini.

Cabe recordar que José Manuel Urcera se ubica en la 15° posición del campeonato, luego de no haber disputado la primera jornada y un triunfo lo colocaría, momentáneamente, dentro de la Copa de Oro. Juan Pablo Gianini, Diego Ciantini y Mariano Werner integran el podio de la tabla aunque el de Balcarce no ha conseguido una victoria en lo que va de la temporada en las TC Pick Up.