Manu Urcera se sumará a una nueva categoría en 2023

En una entrevista que Soljan brindó a Carburando Radio, afirmó que la decisión de que su equipo participe en la “naciente” categoría del TC fue más una idea de Urcera que una originada en el interior del grupo. “Va más por el lado de Manu que él es el que tiene todo para hacer el año que viene las TC Pick Up y nos pidió si podíamos hacer el esfuerzo de hacer una categoría más. Sinceramente la categoría me encanta, me gusta. Veo el crecimiento que tiene. Personalmente sé que me va a quitar mucho más tiempo del poco que tengo”, confirmó Horacio Soljan.