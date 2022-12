Manu Urcera va por la gloria máxima en el TC: Hora y TV

José Manuel Urcera (Torino) no quiere regalar nada en su intento por calzarse la corona de campeón del Turismo Carretera que tiene al alcance de la mano por ser el líder y tener asegurada la victoria (suma dos por si acaso) que es el requisito –además de los puntos- para ser campeón. Y por eso este sábado en el cierre del Gran Premio Coronación en el circuito Villicum se quedó con la pole y no dejó dudas que va por todo para no depender de nadie. Hoy la gran definición. Se podrá seguir por la TV Púbica desde las 11.