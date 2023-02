Manu Urcera y el impacto del reglamento del TC en Torino

Con respecto al cambio en el manual, Manu Urcera sostuvo: “Quizás, fue demasiado grande el cambio pero entiendo que la categoría busca siempre encontrarle la vuelta para que haya paridad y va a trabajar para eso. El año pasado, el Torino estaba muy competitivo. A veces se hace difícil igualarlos porque un reglamento puede estar a un nivel pero después si un equipo trabaja muy mal y no tiene un piloto bueno puede no aprovecharlo. Ese mismo reglamento después lo agarra un piloto competitivo con un equipo competitivo y puede sacarle más el jugo”

Sin embargo, reconoció que no es una tarea fácil para la ACTC pero que de a poco lo ha logrado, algo que no se ve en -casi- ninguna otra parte del mundo. “Creo que el objetivo de ellos es que estemos todos en una paridad que genere buenos espectáculos y que estén todas las hinchadas motivadas sabiendo que sus pilotos tienen chance de ganar. El TC muestra una paridad que se ve en muy pocas categorías del mundo y por eso un toquecito, por más mínimo que sea el reglamento, hace que se mueva bastante y pases de andar muy bien a no estar tan bien. Quizás eso ocurrió ahora”, concluyó.