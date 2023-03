Este año culmina el segundo mandato del gobernador Omar Gutiérrez al frente de la provincia. Aunque no tiene posibilidades de reelección, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) apuesta a la continuidad de la lista Azul con la postulación del actual vicegobernador, Marcos Koopmann, en fórmula con la ex vicegobernadora de la gestión de Jorge Sapag, Ana Pechén.

También con un pasado al mando de la Legislatura de la provincia se postula Rolando Figueroa. El ex vicegobernador, ex intendente de Chos Malal y de Huinganco y actual diputado de la nación por el MPN no se presentó a las internas del partido y decidió conformar un nuevo sello político para competir en las elecciones generales. Hará fórmula con la actual intendenta de Plottier, Gloria Ruiz.

El ex intendente Cutral Co y parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, se postula como candidato a gobernador por el Frente de Todos. Su compañera de fórmula es la diputada provincial Ayelén Gutiérrez, que tiene 36 años y es oriunda de Chos Malal.

Por el Frente de Izquierda de Neuquén se postula la maestra y referente gremial Patricia Jure, que ya tiene experiencia en el ámbito legislativo, con un paso por la Legislatura de la provincia y también por el Concejo Deliberante de la capital aunque por un período más breve que el de otros políticos porque su partido impulsa un sistema de rotación anual de las bancas. La acompaña el referente obrero de Zanón, Raúl Godoy, que también se desempeñó un año como diputado provincial.

Juntos por el Cambio es la única propuesta para la gobernación que no presentó una fórmula mixta. El actual diputado nacional y empresario frutícola Pablo Cervi lidera la lista, acompañado de Jorge Taylor, un empresario que es referente político en San Martín de los Andes.

Otra opción en las máquinas de boleta electrónica será la del partido libertario, que tiene como referente a nivel nacional al diputado Javier Milei. El candidato a gobernador de Neuquén por esa fuerza es el periodista Carlos Eguía, que se postula acompañado por la empresaria inmobiliaria Catalina Uleri.