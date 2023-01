Mapuches esperan los "mapas" de su territorio para liberar una obra vial en La Angostura

“Armaron un protocolo de consulta y no hemos tenido respuesta por parte de Vialidad Nacional. Sin respuesta mientras tanto ellos avanzaban. Como no tenemos la carpeta técnica, no tenemos definido nuestros espacios territoriales”, indicó el werken de la comunidad, Florentino Nahuel, que abarca la zonal Lafkence, conformada por otras dos comunidades como Quintupuray y Quintriqueo.

Los trabajos vienen desde la gestión del ex presidente Mauricio Macri y pretende ordenar el tránsito pesado que se dirige hacia Chile por el Paso Internacional Samoré. La traza de unos seis kilómetros tiene un grado de avance cercano al 75% con la conformación de terraplenes, la construcción de cordones y cunetas de hormigón y la instalación de defensas.

La obra tuvo un parate y serias fricciones desde lo político por una denuncia por usurpación que impulsó la entonces ministra de Seguridad de la Nación y hoy lanzada a candidata la presidenta de la Nación por el PRO, Patricia Bullrich.

Los mapuches denuncian que las máquinas pasan por una zona donde hay al menos un centenar de familias en el cerro Belvedere y que nunca se realizó el proceso de consulta indígena establecido en los artículos 6 y 7 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el medio hubo un conflicto que escaló por un sendero que nada tenía que ver con el reclamo, cuando ocurrió el incendio de máquinas viales en el precio de Vialidad en esa zona, atribuido a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), donde las comunidades del lugar rápidamente salieron a despegarse y a condenar ese atentado. Aún se investiga si hubo filtraciones de personas “de una provincia a otra”, debido a los conflictos que existen en Río Negro y Chubut.

El gobierno provincial armó un protocolo -firmado por decreto a principios de este mes por el gobernador Omar Gutiérrez- para reglamentar la consulta “previa, libre e informada”, con técnicos y un cuerpo de abogados, de Fiscalía de Estado y otros consultores expertos, para dar forma al texto definitivo. Pero por ahora, ese reglamento no debutó formalmente.

El instituto Nacional de Asunto Indígenas (INAI) y el gobierno provincial aún no mostraron el relevamiento de tierras que piden los Paicil Antriao. “Esta carpeta técnica tiene como 200 páginas, pero lo fundamental es la cartografía y será el eje de debate, y esté como nosotros lo planteamos y no venga recortada, porque ahí sí que va a continuar el problema, por el espacio que nosotros reclamamos”, indicó el werken Nahuel.

Avancescircunvalación_Ruta_40mapuches.jpg Desde 2015 que la obra de circunvalación al paso Samoré tiene conflictos con las comunidades mapuches de Villa la Angostura.

La comunidad pretende que no se avance (que ya lo hizo según los mapuches), sobre la calle Cacique Antriao, en el acceso al cerro Beldevere. “También tenemos el conflicto con (Emanuel) Ginóbili que pretendía 14 hectáreas y otros desarrolladores inmobiliarios de Buenos Aires que ni los conocemos y no sabemos Queens son, y también el camping el Correntoso y Ruca Hue, por mencionar algunos lugares”, dijo el werken.

La comunidad Paicil Antriao estuvo a poco de conseguir que se aplique la consulta “previa, libre e informada” que pretenden para dar paso a la obra, en territorios que relaman. Pero en el acuerdo figuraba que la consulta iba a ser vinculante, a diferencia del decreto que firmó Gutiérrez, basado en los tratados internacionales.

Eso sucedió en 2017, antes del conflicto de la denuncia de desaparición de Santiago Maldonado en Cushamen y la búsqueda de Jones Huala, donde el tema mapuche estuvo al tope del debate en todo el país.

“Estuvimos a punto de firmar ese acuerdo que se frustró por un tinte político que hubo en esa época, donde Bullrich tuvo mucho protagonismo. En algunos tramos de la obra hizo un proceso de expropiación, pero en otros sectores, donde Vialidad no era titular de dominio, hubo un proceso de desalojo que quedó trabado”, recordó el apoderado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez.

De acuerdo la reseña que hizo el abogado respecto a la ocupación que tienen esas comunidades en la zona, referenció: “Este proceso se inicia en principio contra los Ocupantes de un Lote afincado en los bosques nativos de Villa La Angostura, una bella localidad asentada en lo que fuera históricamente el Lote Pastoril 9 de la Colonia Nahuel Huapi, que en el año 1902 el Estado Nacional entregó a las Comunidades Mapuches que habitaban el lugar, representadas en aquél entonces por José María Paicil e Ignacio Antriao, en pago a los servicios prestados por los mapuches como baqueanos cuando se realizó el amojonamiento de toda la zona fronteriza, antes de que el Estado Argentino existiera como tal”.