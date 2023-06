¿Maradona o Messi? Lionel Scaloni respondió la pregunta y profundizó la grieta

En una nota con el diario El País de Uruguay le consultaron al DT, quien respondió y eligió: “Para mí Messi es el mejor, pero si puedo elegir, los dos. Creo que es importante darse cuenta de lo que necesita un jugador como él. En los primeros meses con la Selección intentamos jugar un poco más rápido y de una forma algo más directa, y nos percatamos de que él no estaba cómodo, ni tampoco sus compañeros".

Lionel Scaloni - ¿Maradona o Messi?

En este adelanto, Scaloni se mostró feliz de un nuevo reconocimiento y contó que durante 30 segundos se sentó a mirar a todos en la cancha después de ser campeones.

"Sentí que me tenía que sentar en el banco de suplentes, mirar todo lo que se estaba viviendo ahí y para mí fue un momento de disfrute. Me quedé ahí 30 segundos y vi a los jugadores y a toda mi gente celebrándolo. Todavía me emociono, creo que es un momento único. Es algo impagable", contó el oriundo de Pujato, Santa Fe.

“Todo lo que fue acá con el colectivo, ver a la gente casi a paso de hombre muy lento, y ver a la gente llorar y que te decía cosas. Eso pasaba cada 10 segundos, había millones de personas en las calles y ahí realmente nos dimos cuenta la magnitud que tenía haber ganado. Fueron dos o tres horas increíbles”, agregó.