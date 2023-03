Marcela Tauro destrozó a Jey Mammon: "Su carrera está muerta"

Jey Mammon reapareció tras la denuncia de Lucas Benvenuto de abuso sexual agravado por acceso carnal, cuando la supuesta víctima tenía 14 años y el humorista 32. En un video de poco más de 7 minutos, el exconductor de Telefe aseguró que “no violé, no abusé, no drogué a nadie”. Sin embargo, no todos creyeron en sus palabras y en Intrusos se manifestaron contra Jey.

Marcela Tauro deslizó que tras lo sucedido “su carrera está muerta” y acto seguido reconoció no creerle su descargo en Instagram. "La verdad es que no le creo. Perdón, no soy juez para decir esto, pero es actor. No le creí", aseguró la panelista de Intrusos.