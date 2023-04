Marcelo Rodrigo y la sensación de cumplir un sueño a pura velocidad

“Las dos finales fueron una cosa de locos, muy peleadas pero muy lindas en fin. De las ganadas, esta fue la mejor. Una es mejor que la otra y uno mismo va creciendo carrera tras carrera. Desde que empecé, corrí en todas las categorías y ganar en alta cilindrada no me había pasado nunca”, contó Rodrigo a LMN.

La alta cilindrada la disputó con Miguel Solorza, quien se quedó con la primera carrera y que después quedó segundo, tras el buen desempeño de Rodrigo. “La primera fue una carrera donde cometí un error y me pasaron, pero en una vuelta los volví a pasar a todos de nuevo así que andaba enloquecido. La segunda final la gané de punta a punta”, agregó el piloto.

Como muchos deportistas, Rodrigo instaló dos cámaras en su BMW para volver a ver la carrera, las analiza y hasta se pone más nervioso todavía. “Siempre filmo las carreras, tengo una cámara adelante y otra atrás. La vi de nuevo y fue increíble. En Roca la presión de tener a todas las motos atrás me jugó en contra. Esta vez lo pude manejar, la disfruté mucho y viendo la filmación no puedo creer lo que hice”, contó entre risas.

Marcelo vive hace mucho tiempo en Neuquén Capital, pero viene de Parera, una pequeña localidad de La Pampa. A sus 53 años cumple su sueño de ser piloto en el 47 MR Racing Team, algo que de chico no pudo ser.

“Empecé de grande, no se me dio la chance de correr de chico. Armando Colomo me orientó un poco cuando comencé y de ahí fue creciendo. En este momento mi equipo es MR Racing Team, le puse 47 por Valentino Rossi, 46 + 1. Hoy me acompaña un chico que me ayuda pero estoy sin mecánico por cuestiones de presupuesto, por lo general estoy solo”, repasó sobre su equipo.

Por cuestiones familiares, Marcelo Rodrigo no tuvo el permiso que deseaba en la juventud. Sin embargo, después de una carrera en Neuquén todo cambió. Hasta su padre se dio cuenta de la pasión de su hijo. “Mi papá me decía que era un loco y sabía lo que podía llegar a pasar conmigo, por eso no me compraba una moto. Después se dio cuenta que me gustaba mucho, cuando me vio en algunas carreras. 'Perdón por tan poco', me dijo, pero estaba feliz”.

El piloto neuquino voló en Centenario, alcanzó un total de 280 kilómetros por hora en las rectas, a pesar de algunas complicaciones al correr en el sentido contrario en el autódromo.

Dedicado a su pasión, Rodrigo hace saber también el esfuerzo del día a día para estar en las carreras. "Hoy está caro todo, es muy complicado, pero la pasión, el esfuerzo y el sacrificio te llevan a trabajar todos los días para llegar a las carreras. También te lleva a alcanzar el nivel, estoy a full", sostuvo.

El piloto espera por la próxima fecha y le agradeció a todo el público por el afecto que le brindaron en Centenario. "La cantidad de gente se se acerca para pedir fotos es increíble, yo les digo que sí a todos. Ellos te saludan después de cada competencia. Yo estoy feliz de poder brindarles a ellos la emoción de las carreras", concluyó.

Motos de alta velocidad autodromo.mp4

Nota por Juan Pablo Andrez