Marcelo Rucci: "Están enfrascados en batir récords"

"Hartos de no tener respuesta. Hemos transitado todos los caminos, para poder llevar adelante un plan de seguridad integrada, con las empresas, todo ha sido dilataciones, todo ha sido encuentros que no han traído o no han solucionado absolutamente nada. Han mandado a las reuniones de seguridad, personas de tercera, cuarta línea, que no resuelven ni toman decisiones de nada. Y cuando uno le pregunta qué van a hacer dicen que de arriba no deciden", sostuvo.