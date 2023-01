Marcha por Agustina: horario y lugar de concentración

Embed

“Es hoy! Cipolletti y zona... Vamos juntos a gritar perpetua al femicida... No me dejen sola”, agregó Capello en su cuenta personal de Facebook, invitando a toda la comunidad a participar.

Desde el momento del femicidio, la mamá de Agustina hizo todo lo posible para que la Justicia esclarezca el hecho, al punto de que llevó adelante su propia investigación. Al hablar con LMCipolletti, la mujer dejó en claro que para ella siempre desconfió de Parra y que no actuó solo.

“Hay gente que sabe, que no habló o mintió… Hablo de Parra, la familia, los amigos, los allegados. Cuando te toman una declaración y decís que estuviste cierto lapso de tiempo con una persona, pero sabes que no es así, creo que son cómplices. Él dijo que estuvo más de media hora en la casa de los padres, pero no. Esperamos que declaren de nuevo", explicó Silvana a este medio en una entrevista exclusiva

Agustina Fernández

En cuanto al imputado, la mamá de la joven afirmó que tiene características de un "psicópata". "Está convencido de su coartada. Él no se siente artifice de esto", aseveró.

También admitió que a Parra en la audiencia no lo pudo "ni mirar" y que desde el primer momento que escuchó su versión de los hechos tuvo un sólo pensamiento: "El pez por la boca muere", tal y como dice el refrán. "Nunca pude terminar de escucharlo. El día que él me llamó, ese sábado (el día del crimen de Agustina) le importaba él y solamente él. Siempre fue todo muy raro", detalló.