Marchan contra el Gobierno en distintas ciudades del país

Las mayores concentraciones se observaron en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. De hecho, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, viajó a la capital cordobesa para participar de la protesta junto con legisladores y dirigentes provinciales de su partido.

“El #8N marchemos para pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Más allá del fallo, los jueces siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años. ¡No nos resignemos!”, publicó en su cuenta de Twitter Bullrich.

Por su parte, los diputados de Cambiemos también dijeron presente en la ciudad de Buenos Aires. Fernando Iglesias publicó una foto en su cuenta de Twitter junto con Waldo Wolff, Julio Sahad y Héctor "Tito" Stefani.

A su vez, a la convocatoria también se sumó la problemática que se desarrolló en las últimas semanas en la familia Etchverehere. El ex ministro de Macri, Luis Etchevehere publicó en sus redes: “Los abusos se frenan con garra y perseverancia. No nos vamos a cansar. Hoy volvemos a salir por los valores que hicieron grande nuestro país. No les tenemos miedo! Nos vemos a las 17 en la Catedral de Paraná y en cientos de pueblos de todo el país”.

Esta novena movilización se da en plena flexibilización de las restricciones, en las que el Presidente anunció esta semana el fin del aislamiento en AMBA y en varios puntos del país. Además, es la primera vez que en medio de la pandemia Alberto Fernández salió del país -para ir a la asunción presidencial boliviana- y quedó como máxima autoridad del Poder Ejecutivo su vicepresidenta: Cristina Fernández de Kirchner.