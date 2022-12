Marcharán por las víctimas de la explosión en NAO

Familiares y amigos de las víctimas de la explosión de la refinería New American Oil (NAO) realizarán una nueva marcha para pedir justicia y que se esclarezcan las condiciones en que ocurrió el incidente .

La convocatoria es para el jueves a las 19:30 en el Sindicato de Petroleros, Santa Cruz 43 de Cutral Co, desde allí continuarán se movilizarán hasta la plazoleta de El Reloj -límite con Plaza Huincul- donde llevará a cabo un acto . Los organizadores informaron que la movilización es para exigir justicia por las víctimas por sus familiares fallecidos.

“Se trata de un pedido de justicia para que esto no quede en la nada porque como ya sabemos, ahora empieza la feria judicial y se frena todo. Le pedimos a la gente de Cutral Co y Plaza Huincul que nos acompañen”, señaló Laura Herrera, hija de una de las víctimas, en declaraciones radiales.

La mujer aseguró que desde la Secretaría de Hidrocarburos les ocultan información crucial en el avance de la investigación. No obstante, el mismo jueves al mediodía tienen un citatorio por parte de la Fiscalía. “Entendemos que si la secretaria está trabando es porque algo malo hay”, aseveró.

La fecha elegida se debe a que este 22 de diciembre se cumplen tres meses de la fatídica explosión que acabó con las vidas de Fernando Jara, Víctor Herrera y Gonzalo Molina. La explosión de la refinería ocurrió en la madrugada del 22 de septiembre, cuando los tres operarios cubrían el turno noche.

SFP Explosion incendio en refineria Plaza Huincul (61).JPG Sebastian Fariña Petersen

Aunque el vigilador del lugar alcanzó a salir de la casilla de seguridad y se resguardó, no pudo ayudar a las víctimas que se encontraban en pleno el centro de la explosión.

“Hubo una gran explosión, fue como una bomba, fue muy fuerte el sonido y muy alarmante”, dijo a LMNeuquén Ayelén Videla, vecina y comunicadora de la localidad, quien aseguró que todo el pueblo se levantó al conocer la noticia, por la información del Comité de Emergencia.

Al principio se hablaba de tres “desaparecidos”, no de muertes y la incertidumbre se apoderó de la población, sobre todo, de los familiares de los 38 trabajadores de la refinería. Algunos de ellos estaban por entrar al turno de las 8 de la mañana, cuando conocieron la tragedia, de boca en boca y por la radio.

SFP Explosion incendio en refineria Plaza Huincul (69).JPG Sebastian Fariña Petersen

Un criancero, asentado al sur de la refinería, fue unos de los testigos más lúcidos del momento cero del incendio, al igual que los vecinos que viven en el barrio Campamento Uno, a dos kilómetros del lugar.

El ingreso a la refinería comenzó a llenarse de familiares de las tres víctimas y operarios que no podían creer lo que estaba pasando. “Iba a entrar al turno de las 8, no puedo hablar, realmente no puedo”, dijo una de las trabajadoras, encargadas de la seguridad en NAO, quien tomaba testimonios de los operarios que, además, son sus compañeros de trabajo.

Por su parte, una de las líneas de la investigación judicial de la trágica explosión en la refinería NAO busca esclarecer si la planta del parque industrial de Plaza Huincul estaba apta para operar cuando se produjo el incidente que le costó la vida a tres trabajadores de la empresa.