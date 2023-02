Marcharán para que no le den domiciliaria al mecánico asesino del Don Bosco

"Me pidió un adelanto del 50% y me dijo que en dos días lo tenía. Después, al día siguiente me pidió más plata, al siguiente más y así todos los días. Pasaron como 4 o 5 días hasta que me cansé. Después, no sé cómo, consiguió el teléfono de mi mujer y también empezó a pedirle dinero. Ahí lo llamé y le dije que iba a ir a retirar el auto. Empezamos a averiguar porque nos parecía todo muy turbio, nada encajaba, y ahí me di cuenta de que nada de lo que nos había dicho era verdad; como por ejemplo, que era mecánico de la Policía", recordó Luis, cuñado de la víctima.

Ante este panorama, con su pareja decidieron ir a buscar el auto. Ellos viven en Gran Neuquén Sur, por lo que se tomaron un taxi hasta el taller, pero una cuadra antes de llegar se encontraron con el auto de su hijo en estado de abandono. "Estaba con los vidrios bajos, las puertas abiertas y el capot a medio abrir. Me bajé, me acerqué, levanté el capot y no tenía nada, lo habían desmantelado completamente", recordó.

La víctima había llegado instantes previos al trágico desenlace. Testigos aseguran que no hubo una pelea. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Bravo contó que llamaron a la Policía pero que no se acercó nadie. Luego llamaron a su cuñado, que vivía a pocas cuadras del taller, para que fuera con su vehículo y engancharan el de su hijo para llevárselo del lugar. Pero antes de irse, según recuerda Bravo, Matus gritó hacia el taller: "Devolvele a mi hermana todo lo que le robaste". Y luego sobrevino la tragedia.

"Fueron 22 segundos. Todo quedó grabado en unas cámaras de seguridad que había en el lugar. Salió este tipo con otras personas más, comenzaron a tirarnos piedras, ladrillazos a nosotros y al auto de mi cuñado. Hasta que, sin mediar palabras, el tipo se acercó a mi cuñado y le dio un puntazo en el corazón", relató.

Creyeron que había sido una lastimadura menor. Incluso la víctima estaba consciente y les dijo que no era nada. Sin embargo, instantes después se desvaneció. Lo llevaron al hospital Bouquet Roldán, de donde lo trasladaron de urgencia hacia el Castro Rendón. Allí lo operaron, pero poco después murió.

"Mi cuñado era un loco lindo, solidario, que ayudaba a todo el mundo. Terminar de esta manera no es para nada justo", aseguró Luis Bravo.

Luego del ataque, el asesino y sus cómplices subieron a un auto (presuntamente un Volkswagen gris) y se fugaron a toda velocidad, no sin antes tirarle el auto encima a la víctima, a su hermana y a su cuñado. Luego se supo que se dirigieron a una chacra de Senillosa y ingresaron por la fuerza a una vivienda en la que había una mujer mayor sola. La señora se encerró en su habitación, llamó a un allegado y este a su vez dio aviso a la Policía. Varias horas más tarde las fuerzas de seguridad llegaron al lugar y lograron atrapar al presunto asesino que, por ahora, permanece detenido con prisión preventiva.

Al presunto asesino le formularon cargos por el delito de homicidio simple y le dictaron la prisión preventiva. Así lo dispuso el juez Gustavo Ravizzoli. El abogado defensor, Gustavo Palmieri, no discutió esta calificación provisoria, pero sí pidió revisar la medida cautelar, planteando la posibilidad de que su defendido llegue a juicio con una prisión domiciliaria. Esto no cayó para nada bien a la familia y a los vecinos de la víctima y por ese motivo se movilizarán este viernes.