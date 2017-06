Marcos Peña dijo que la candidatura de Cristina "irrita"

“Creemos que la ex presidenta tiene que ser la que pueda explicar a la sociedad lo que hizo y no hizo, las cuentas pendientes. En mucha gente genera irritación la sensación de no hacerse cargo de lo que pasó”, apuntó en una rueda de prensa desde la Quinta de Olivos, un rato antes de dirigirse al Senado de la Nación para presentar ante los legisladores un informe de gestión.

“Los que gobernaron durante estos últimos 30 años se pueden presentar, seguir diciendo que hicieron todo bien. Pero los argentinos saben la realidad que están viviendo y el esfuerzo que estamos haciendo con ellos para transformar esa realidad”, subrayó.

En esta misma conferencia, que el jefe de Gabinete brindó junto a los ministros y precandidatos de Cambiemos en Tucumán, Buenos Aires y La Rioja, José Cano, Esteban Bullrich y Julio Martínez, confirmó que los tres funcionarios del Poder Ejecutivo dejarán sus cargos el 14 de julio, cuando comenzará oficialmente la campaña, pero no informó sobre los reemplazantes.