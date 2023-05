María Rosa Fugazot habló con Darthés tras ser absuelto en la causa por abuso: ¿Qué le dijo?

“Yo me enteré porque la esposa de Juan y él me mandaron un mensaje diciéndome que había salido eso. Me alegré por ellos, es muy feo seguir revolviendo y no soy quién para juzgar. Si lo apoyé es porque trabajé muchísimo con él y porque lo conocí de muy jovencito y nunca vi ninguna actitud desagradable de su parte”, aseguró Fugazot.

Embed

“A Juan lo noté como es él, tranqui, me dijo: ‘Gracias por el cariño’”, comentó la artista respecto al ida y vuelta que tuvo con Darthés. Asimismo, Fugazot consideró “espantoso” que se opine con tanta ligereza sobre la culpabilidad de una persona sin pruebas. De hecho, desechó que muchos la consideren una “defensora de culpables”. “Me han escrito hace poco diciéndome que yo defiendo culpables y es una cabronada eso. Yo a Jey Mammon no lo defendí, no me atrevo a decir nada porque no lo conozco profundamente”, ejemplificó.

Y por otra parte, la comediante no dudó en plantear el alto costo que tuvo para Darthés al enfrentarse a la denuncia realizada por Fardín. “Esto lo destruyó y le hizo mucho daño, la parte anímica lo golpeó mucho. Yo no creo que vuelva a la Argentina, no sé... Es una cuestión de lo que él piense y que su familia quiera. No deja de ser una mancha muy grande y muy triste que cargas, él decidirá lo que le parezca mejor”, cerró María Rosa.