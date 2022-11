Mariana Genesio Peña contó a quién le "robó" energías para hacerse famosa

La actriz estuvo junto con Sabrina Carballo, Marcelo Polino, Nancy Pazos y Lucila la “Tora” Villar (la última eliminada de Gran Hermano). Allí reveló que cuando llegó de Córdoba a Buenos Aires, se iba a una plaza y “me sentaba a absorber la energía de los ricos”.

El momento peligroso que pasó Mariana Genesio con un desconocido en Ibiza - PH Podemos Hablar 2022.mp4 Mariana Genesio Peña en PH

La anécdota comenzó cuando reveló las diferencias en poco tiempo desde su llegada a la gran ciudad y el éxito que alcanzó poco tiempo después: “Los primeros meses estuve viviendo en una pensión, sin plata para comer, y al año siguiente terminé en los Oscar”.

“Estaba muy focalizada en que tenía que salir de ahí. Todos los días me levantaba y me daba un baño. Salía, me compraba un cafecito y me iba a la plaza que está frente a la embajada de Estados Unidos”, prosiguió con su relato.

Finalmente, el desenlace de la historia hizo reír a los invitados: “Me sentaba ahí con un librito a meditar y decía: ‘Voy a absorber la energía de los ricos que viven en Libertador”.