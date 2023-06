Mariano de la Canal reveló cómo fue su peor cita amorosa

Mariano de la Canal-1.avif

Sin embargo, el panelista no pudo pasar desapercibido y terminó en un escándalo debido al nivel de vergüenza que paso. A tal punto, que sobre el final contó que se fue sin pagar la comida por lo sucedido.

Es que Mariano de la Canal contó que en la cena romántica eligió una parrilla como el lugar ideal. Pero las cosas no se dieron como se imaginó, ya que se atragantó con un pedazo de tripa gorda y los mozos debieron ayudarlo para que pudiera recomponerse.

"Estaba comiendo tripa gorda y me ahogué... Me quedó acá atragantada. Entonces vino el camarero y me empezó a pegar en la espalda hasta que yo la lancé... A la tripa gorda, o sea me saqué la tripa gorda de la boca", reveló aún avergonzado por la situación que vivió frente a quien intentaba conquistar.

El nivel de vergüenza que sintió el panelista tocó el techo, a tal punto que le ganó tanto el mal momento que se olvidó de pagar la cena. "Salió entera y me dio tanta vergüenza que me fui sin pagar del restaurante", explicó sobre la situación que le tocó vivir.

De esta manera, pese al mal momento, Mariano de la Canal se animó a contarle la anécdota a sus compañeros y a la gente del otro lado despertando risas por la situación.