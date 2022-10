Marina Dal Poggeto: "No hay salida a la crisis sin un programa de estabilización"

Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de EcoGo, realizó un análisis crítico sobre la economía de la Argentina, el contexto inflacionario que vive el país y señaló que no habrá salida posible sin un programa de estabilización.

- La principal conclusión es que si podemos ordenar las reglas del juego el potencial es gigantesco, porque aún con esta estas, bastante mediocres, hay un desarrollo importantísimo de Vaca Muerta, financiado por los flujos de represión financiera y brechas. Esto se está movilizando y el aumento en las exportaciones compensa parcialmente el aumento brutal de las importaciones.

Hay una oportunidad enorme, uno cuando viaja al interior y, sobre todo a estos lugares, se lleva una imagen distinta de cuando se mira la dinámica desde Buenos Aires.

- ¿Cómo se explican estos niveles tan altos de inflación?

- La inflación la reconstruimos, es una sucesión de errores en política económica que nos llevaron a esta situación, donde datos de inflación al 6 o 7 por ciento mensual nos llevan a más del 100% anualizado y es un lugar del cual no vamos a volver sin un programa de estabilización. Y, al mismo tiempo, no hay ningún programa de estabilización que se haya sostenido en el tiempo si no hay una agenda de reformas micro y dinámicas sectoriales que lo terminen apuntalando. Es un ida y vuelta entre la micro y la macro.

- ¿Se puede hacer un pronóstico de lo que puede llegar a pasar el año que viene con estas variables?

- Para el año que viene las cartas están jugadas, donde el gobierno está postergando una devaluación que necesita, tratando de evitar el salto del tipo de cambio y mientras tanto la devaluación diaria pone a la inflación mensual en un nivel inmanejable. Y como faltan dólares, el gobierno los da de manera sectorial, que terminan generando problemas adicionales. Es un juego muy cortoplacista que para que salga bien requiere un esquema de cooperación con lo que viene, que parados a hoy no sabemos que es. Cada día que pasa vamos entrando en el año electoral con una dinámica perversa.

La tasa de interés al 6 o 7 por ciento mensual permite una rentabilidad muy alta mientras el dólar se queda quieto. Se requiere estabilizar, pero cada día que pasa los costos son más altos. La política va a determinar la economía.

- Se supone que el problema de la inflación es multicausal ¿pero qué medida usted entiende que podría frenar esta escalada inflacionaria?

- Un programa de estabilización, todo lo demás serían parches. Los ingredientes típicos de un programa de este tipo implican cambiar los precios relativos de arranque, como el dólar y las tarifas, cerrar las cuentas fiscales vía retenciones, devaluar, un esquema monetario, acuerdo político por salarios, desindexación del gasto público y una combinación de estas medidas. Pero sobre todo la agenda de competitividad.

- ¿Qué implica eso?

- El problema de la Argentina de hoy es que tiene un set de precios relativos inviable. Los precios de los bienes son ridículamente caros y los servicios ridículamente baratos. Si se quieren poner las tarifas donde se pretende y no se logran descomprimir los precios de los bienes, se necesita algo de competencia y apertura. El punto es que el nivel de salarios consistente con ese equilibrio económico no es políticamente sustentable ni viable.