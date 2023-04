Marley mostró una foto inédita de su vida con Mirko

Mirko enojado.jpg El enojo de Mirko que le recordó a Marley su propia niñez.

En una de sus historias de Instagram ver a Mirko muy enojado porque tenía que ir “bien arregladito” al jardín ya le iban a sacar la foto anual junto a sus compañeros. Ese enojo le recordó a Marley su propia niñez.

Entonces el conductor aprovechó para compartir fotos de él cuando tenía la misma edad que su hijo, donde también se lo puede ver en su jardín de infantes con la misma expresión que Mirko.

Los comentarios de los seguidores no tardaron en llegar. “Es el clon", "Son muy parecidos", "Dos gotas de agua" y "Los mismos ojos, no hay prenda que no se parezca al dueño" fueron algunas de las opiniones vertidas por los usuarios de la red social.

"Tengo un imitador", bromeó Marley en su cuenta de Instagram tiempo atrás por las coincidencias que ve en su hijo, tanto a nivel físico como en su forma de ser. Los dos tienen el mismo tipo de personalidad alegre y ambos son amantes de las cámaras. Con tantas similitudes, ¿será Mirko, también, el sucesor de su papá en la conducción televisiva?