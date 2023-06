Martes 13: cómo combatir la "mala suerte"

Seas o no una persona supersticiosa, la realidad es que la fecha del martes 13 no es ajena para nadie. "No te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes" se dice hace cientos de años, como un mantra que se mantiene inalterable con el paso del tiempo. Y aunque la mayoría de las personas asegura no hacerse mala sangre, hay cierto temor a que algo malo suceda cuando el calendario marca ese día.