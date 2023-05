Martín Demichelis explicó el cambio maldito que le criticó todo River frente a Talleres

“En Huracán salió bien y acá, no”, aseguró Martín Demichelis antes de ampliar: “Talleres usa un sistema táctico similar al que utilizó Huracán contra nosotros, un 4-4-2 para defender y cuando tienen la pelota un 4-2-3-1. Veíamos que ellos se quebraban muchísimo a la hora de iniciar, se partían en el 5 vs. 5 y nosotros nos defendíamos con seis al principio, pretendimos robar con Nico (De la Cruz), Nacho (Fernández), con Esequiel (Barco) más dos puntas jugando mano a mano poder hacer año”.

Según el DT de River, esta idea táctica fue algo muy pensado. “Del sistema estábamos convencidos porque ellos no tenían mucha gente en el medio, se partían muchísimo. Por eso elegí y desde el principio de semana lo entrenamos y había salido bien”, aseguró Martín Demichelis.

Además, el director técnico elogió a su rival: “Se perdió contra un buen equipo, que por momentos nos la puso bien difíciles, cosa que no nos venía pasando”.

“Atacar con los laterales abiertos, como me piden ustedes (por los periodistas), nos dio muchísimo, pero también tiene esto. Hay que felicitar a Talleres, que ante un mínimo error nos hizo sacar del medio”, agregó Martín Demichelis.

Demichelsi aliendro 2.jpg

También, el DT Millonario se refirió a sí existía la posibilidad de que los jugadores se relajaran, luego de haber ganado el superclásico una semana atrás. “El factor emocional es uno de los más importantes, no digo que el equipo se haya relajado. Por eso siempre digo que no hay campeón con 37 puntos. Hay que seguir trabajando con humildad y respeto a la profesión. No tengo dudas de que nos vamos a levantar. Conocimos la derrota después de 11 partidos y dos clásicos”, aseguró.

“Terminamos dentro de todo bien, haciendo el 2-1, dominado en cuanto a la posesión e intentando llegar por todos lados, pero no se pudo. La pelota siempre pasa por el medio. No tengo las estadísticas, pero Enzo Pérez no debe haber tenido menos pases que el resto de los volantes”, cerró Martín Demichelis.