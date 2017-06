Martin Villar

25/06/38-25/06/2017 Amor mío: hoy, en el día de tu cumpleaños, hago un brindis de lágrimas con el trabajo amargo del dolor de no tenerte pero recordándote siempre. Yo creo que lo mas valioso de la vida no es lo que tenemos, sino a quienes tenemos, y vos me dejaste esta huella tan profunda que no puedo llevar ni olvidar. Tu ausencia me hiere y lastima, sólo me queda el consuelo de rogarle a Dios que tengas el mejor descanso eterno y "feliz cumpleaños". Descansa en paz. Tu paz es la mía. Te amo, tu esposa Petty.