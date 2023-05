Martina Escudero, imparable: es campeona nacional en 800 metros

Cuando los éxitos deportivos se repiten, ya no quedan dudas: lo de Martina Escudero no es ninguna casualidad. La atleta cipoleña continúa con su enorme campaña deportiva representando a la ciudad y a la región de la mejor manera. Porque además de competir con las más destacadas en el atletismo nacional, sigue sumando medallas y primeros puestos.

image.png

Si bien la disciplina es la misma, el atletismo posee variantes con las diferentes distancias a recorrer. Los entrenamientos y las planificaciones de las carreras tienen sus detalles que las diferencian entre sí. Martina demuestra versatilidad, entre otras virtudes, ya que compite en diferentes categorías.

En ese sentido, Escudero tuvo que desistir de disputar la definición en los 400 metros llanos pese a haber clasificado para esa definición, dado que las dos carreras eran muy cercanas en horario y no le quedó opción que elegir una. "Me tuve que dar de baja en la final de los 400 porque media hora más tarde tenía la serie que después me dio el pase a la final de los 800 femeninos", explicó a LM y agregó "estoy muy contenta por el objetivo, que era ganar el campeonato".

Martina tendrá apenas unas horas de descanso, porque después de consagrarse en Entre Ríos regresó a Buenos Aires y en unas horas partirá a una nueva aventura, esta vez de índole internacional. "Ahora estoy en el Cenard hasta el miércoles. Ese día viajo a Chile para competir en 400 y 800 metros en los Grand Prix", contó entusiasmada.

"Lo que más me gusta de este deporte es que me sigue permitiendo tener eso lúdico de cuando era chica, el poder jugar dentro de la pista y poder divertirme un rato, fuera de lo que es la vida cotidiana", agregó en las redes de la Confederación Argentina de Atletismo.