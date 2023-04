Martita Fort publicó una foto llorando y dejó un fuerte mensaje al irse de las redes: qué pasó

“Ya recuperé la cuenta. Gracias a todos los que difundieron por seguridad, ya que les estaban escribiendo a todos mis conocidos sus datos para hackearle la cuenta también. A continuación muestro lo que me pasó”, había contado hace un tiempo, antes de relatar el método de la estafa para evitar que alguien más lo sufra.

“Me escribió una amiga por Instagram que había perdido el teléfono y que necesitaba mi iCloud y mi contraseña para rastrearlo y yo confié y le pasé todos mis datos”, reveló antes de agregar: “Seguido a eso, entro a mis chats filtrados de mis seguidores y me escribe esta chica diciéndome que tenga cuidado con la cuenta de mi amiga porque a ella le hizo lo mismo y le intentó hackear la cuenta”.

Marta Fort 2.jpg

“Hola. No sé si estás al tanto o no. Seguro esto capaz ni lo ves, pero vi que sos amiga de esta chica que me estaba tratando de hackear mi Instagram”, explicó y sumó: “Se lo mandé a mi amiga porque realmente pensaba que era ella hasta que me dijo que a ella la hackearon y para cuando me doy cuenta ya me habían cerrado la cuenta”.

“En ese tiempo, le escribieron a todos mis contactos preguntándoles por información para hacerles lo mismo. Ya difundí lo ocurrido a algunos de mis contactos pero lo digo por acá para que ustedes sepan y que no les pase lo mismo”, cerró.