Maru se puso ultra hot

Maru Botana se destapó y sorprendió al ponerse hot. La cocinera confesó dónde mantiene relaciones con su marido. Maru visitó el programa Cortá por Lozano, que conduce Verónica Lozano, y se sometió al diván para hablar de sus intimidades. La conductora le preguntó si era cierto que su lugar favorito para tener sexo era la ducha y la rubia no dudó: “Yo encontré ese sitio como el mejor. Me siento tranquila. Es que hay situaciones que te ponen nerviosa, que te toquen la puerta, escuchar ‘¡mamá!’... No se puede”.

La chef es madre de Agustín (17), Lucía (15), Matías (12), Sofía (11), Santiago (9), Juan Ignacio (6) y María Inés (4).

Tras la sorprendente confesión, Lozano continuó indagando a Botana. “¿Se llevan velas?”, fue la segunda pregunta de la conductora. Maru se largó a reír con la ocurrencia de la conductora y exclamó: “¡No! Es ‘chu, chu’”, fue la respuesta de la cocinera, para detallar que en su pareja no hay tiempo para relaciones sexuales demasiado largas.

En la ducha: “Yo encontré ese sitio como el mejor. Me siento tranquila”, explicó la chef.

Honesta: “Hay situaciones que te ponen nerviosa: que te toquen la puerta, escuchar ‘mamá’... No se puede”.

Puro fuego

Luego Lozano fue por más y le consultó si había tenido sexo en la cocina. “Y, bueno... ha pasado en todos lados. Acá hay un par de personajes que lo conocen, saben... Son años. Es como inquieto”, afirmó en referencia a su marido”, explicó Maru.

Sin pudor alguno, también se animó a contar cómo hacía el amor en la vía pública: “Lo peor era en Palermo, en el auto, ¡las veces que nos agarró la Policía! ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Berni tenía dos Peugeot viejos, eran espaciosos, pero los reventaba a golpes. Estábamos en todos lados”.