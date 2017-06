Marzol y los 57 palos

Después de confesar el acercamiento con e ex de Nicole Neumann, la rubia reveló que ayer recibió un nuevo llamado del galán. “Después de lo de Showmatch hablamos, no quiero decir exactamente qué hablamos porque es algo íntimo. Pero juro por Dios que no tiene nada que ver con un romance. Creo que nos estamos exponiendo desde un lugar que nos compromete, pero no es real, y él está preocupado porque tiene tres hijas”, fue la explicación de Marzol.

“Un bombón”

La modelo consideró que “todo lo que pasa es porque es muy reciente lo de Nicole (Neumann)”.Consultada acerca de si cree que a su imagen de actual soltero le suma o le resta, Noelia sorprendió: “Creo que le suma, él es un bombón, se mostró como un sex symbol al lado de una de las chicas más lindas del país. Nos mandamos mensajes para ponernos de acuerdo sobre cómo encarar el tema”.

Un dineral

Nicole y Cubero ya comenzaron los trámites de divorcio y deberán hacer la división de bienes, ya que cuentan con propiedades millonarias y se disputan más de 57 millones de pesos. La pareja tendrá también que dividirse la mansión del barrio privado de Santa Bárbara que está valuada en 3 millones de dólares (casi 48 millones de pesos).