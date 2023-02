Más de 1000 familias sin agua en loteos de Centenario: "Si reclamás, te bloquean en Whatsapp"

Vecinos de 14 loteos de Centenario denunciaron que no tienen agua. El reclamo viene desde hace una década. (Foto: Archivo)

Los vecinos de la zona Sur de Centenario, donde hay 14 barrios desarrollados en la ex zona rural ya no aguantan más la falta de agua , pese a que funciona una obra de captación del río Neuquén que construyó hace poco tiempo la Municipalidad.

La situación de Verónica es casi la misma que viven los demás vecinos de la zona, desde hace casi una década. Muchos solucionaron la falta de agua con costosas perforaciones y todos los años ese sector vive el mismo drama, sumado a las altas temperaturas que se registran en estos días.

La mayoría tiene que levantarse a regar a las cinco de la mañana porque cuando comienzan las alteras temperaturas los barrios se quedan sin presión. El agua no sube a los tanques y tiene que utilizar bombas.

“Nuestros reclamos no cesaron y el reclamo más importante fue el amparo que la justicia no nos dio lugar diciendo que como éramos de distintos loteos y con diferentes realidades no daba lugar”, describió la vecina.

Y acotó: “En este momento estamos organizados dentro de cada barrio mediante grupos de WhatsApp y todos nos enteramos de las respuestas del Municipio y de cómo hacen o no hacen las cosas”.

Los barrios afectados por la falta de agua, en algunos sectores y en distintas horas del día son: La Consuelo; La Comarca; Loteo Esandi I y II; El Vergel; Nueva España; Tierra Mansa; Santa Ángela III; Rincón del Valle; Loteo Sabio; Loteo Fulciniti; Loteo Herrerías y Los Olivos.

Centenario 29-12-2020 loteo de fulciniti 7V0A9757.jpg En la zona Sur de Centenario hay loteos sin agua por baja presión. Hay una obra de captación en el río Neuquén, pero falta conectarla.

Hace dos años, los vecinos presentaron un recurso de amparo que les fue rechazado por la Justicia Civil. Los vecinos apelaron el fallo y nuevamente recibieron un revés judicial. ¿Por qué motivo?

En resumen, los jueces Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli subrayaron que el reclamo no fue homogéneo desde lo geográfico y que los antecedentes de amparo se otorgaban sólo en cuestiones extremas, en personas de “alta vulnerabilidad” y donde no existe una red de agua potable. No es, supuestamente el caso de los loteos del Sur de Centenario.

La Municipalidad construyó un pozo de captación de agua potable desde el río, en la calle 0 al fondo, precisamente para abastecer a todos esos barrios, debido a la alta demanda de líquido que hay por el desarrollo inmobiliario. Pero, según comentaron en un comunicado de todos los barrios, cada uno tiene que hace el pedido de conexión de red a la comuna.

“Nos dijeron que cuando se habilite la toma (de agua) de la calle cero será solucionaba, y nada. Que tenemos que esperar cuando el edificio y todos los dúplex en construcción estén habitados. Es decir, en un año más”, sostuvieron en un comunicado desde el barrio Los Olivos.

Calle 0 Centenario toma de agua.jpeg

“Otra cuestión que no entendemos es que circulan mensajes de funcionarios municipales solicitando a los vecinos que vayamos al corralón a conectarnos a la nueva toma de agua. ¿Qué quieren decir? ¿No estamos conectados? ¿Somos loteos ilegales? y en un plazo de 48 o 72 horas tendríamos agua, ¿Tenemos que acercarnos al corralón para gestionar el agua, en loteos que ya están habilitados y pagando nuestros impuestos?”, dijeron.

La Justicia echó por tierra el reclamo vecinal y hace un año y medio no dio lugar al amparo y justificó que la medida judicial sólo aplica en terminadas condiciones. “Pero destaco aquí, que, en esos casos, se trataba de grupos de personas en condiciones de alta vulnerabilidad social por sus escasos recursos económicos y a quienes se les garantizó un piso mínimo de protección, consistente en el suministro de agua potable, conforme una determinada medida de litros por grupo familiar, en tanto no existía siquiera el servicio de red de agua potable”, dijeron los jueces.