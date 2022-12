Más de 30 mil festejaron en el Monumento el pase a la final

Destacó el resultado del operativo de prevención por los festejos que se desplegó en el microcentro ni bien empezó el partido por la semifinal ante Croacia, como se realizó en los encuentros previos.

El comisario inspector aseguró que no hubo mayores incidentes, sólo once demorados, la mayoría como consecuencias de riñas callejeras y cuestiones menores. Los participantes en los festejos “estuvieron mucho más controlados. El dispositivo dio buenos resultados, fue exitoso, se vieron muchas familias, muchos niños festejando”, resaltó.

ON - Mundial Argentina festejos (17).jpg Omar Novoa

La policía tuvo que intervenir en algunos incidentes en comercios que vendieron alcohol sin reparar en un pedido policial en contra.

“No les podíamos impedir la venta de bebidas alcohólicas, pero le habíamos pedido en el contexto del festejo que no vendan porque la gente se junta afuera y es ahí donde comienzan los problemas. Les pedíamos que no lo hagan y nos decían que no porque no les podíamos prohibir, pero después cuando hubo incidentes me llamaron. Sólo les pedíamos que nos dieran una mano”, agregó el comisario.

El policía adelantó que el domingo mientras se juegue la final de la Copa del Mundo, prevista para las 12, se montará un operativo similar al de ayer en el centro neuquino.