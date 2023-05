Más de 500 iglesias y templos en la ciudad: dónde se concentran

"Superamos las 500 iglesias y templos", afirmó el subsecretario municipal de Cultos, Sergio Marino. Por eso retomaron el trabajo para recorrer todos los barrios y cada una de las instituciones. Muchas de ellas ya están empadronadas, pero otras que son nuevas y surgieron tras la pandemia de Covid-19, no están registradas en ningún lado, aunque funcionen abiertamente en la comunidad.

En diálogo con LMNeuquén , el funcionario municipal contó que están llevando a cabo un trabajo de empadronamiento que no reviste de mayores complicaciones. En otras palabras, dijo que los requisitos que piden "no son muchos ni tan complejos para que ingresen en el circuito legal".

En principio, están notificando a todas las iglesias y los templos que no están registrados para que se acerquen hasta las oficinas municipales. "No tenemos poder de Policía para multar o clausurar", aclaró. Uno de esos requisitos es que estén inscriptos en el registro de culto a nivel nacional.

SFP_ Iglesias capillas y templos (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

El fenómeno fue mucho más notable después de la pandemia de Covid-19. "La gente se sintió más tocada en la fe. Decidió inclinarse hacia la espiritualidad mucho más. Por eso creció la apertura de iglesias y templos", agregó; y desde lo personal lo vio con buenos ojos.

En Neuquén, como en otras partes, hay distintos credos o religiones que coexisten y conviven, algunas de ellas con más similitudes que diferencias. En el marco de ese abanico grande de alternativas, la iglesia cristiana evangélica es la que mayor crecimiento parece tener. Según Marino, no pasa por que la gente elija más o menos una religión que otra, si no porque tal credo en expansión no tiene tantas restricciones institucionales para abrir un templo y al mes siguiente abrir otro, como si sucede con los reglamentos internos y más estrictos de los católicos, mormones y testigos de Jehová. "Eso les da la facilidad de multiplicarse más rápido", evaluó el subsecretario municipal de Cultos.

Dónde se concentra la mayor cantidad de iglesias y templos

De acuerdo al relevamiento barrial que están llevando a cabo, desde la subsecretaría municipal de Cultos advirtieron que la mayor cantidad de iglesias y templos abiertos se concentran en el oeste neuquino. Para ser un poco más precisos, Marino dijo que hay dos sectores de mayor surgimiento: por un lado, el microcentro que se consolida sobre calle Godoy hacia arriba. Y el otro polo espiritual que sorprende está en la meseta. No es casual, en tanto para allá se expande la urbanización de esta ciudad.

"Hay una calle que pasa por la YPF de la autovía en dirección a Centenario, donde podemos encontrar hasta cuatro iglesias", ejemplificó el funcionario municipal.